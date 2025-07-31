В Пензенской области БПЛА атаковали промышленное предприятие

БПЛА атаковали одно из промышленных предприятий Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко в Telegram-канале.

По его словам, жертв и разрушений нет. На территории предприятия произошло возгорание.

До этого губернатор сообщил, что на территории Пензенской области введен режим "Беспилотная опасность". В регионе действуют временные ограничения мобильного интернета.

Местные жители в соцсетях пишут, что пожар произошел в Заводском районе города.