31 Июля 2025
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Дело об убийстве президента "Европейско-азиатской компании" в Екатеринбурге дошло до суда

В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело об убийстве президента АО "Европейско-азиатская компания", совершенном в 1992 году. Также речь идет о покушении на убийство его охранника и водителя.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказался мужчина, который с 1989 по 1992 годы входил в состав вооруженной банды, созданной для нападения на людей и организации, а также совершения убийств. Руководили группировкой двое местных жителей.

Однажды у лидеров возник умысел на убийство президента АО "Европейско-азиатская компания", который захотел вести предпринимательскую деятельность с представителями конкурирующей преступной группы. Преступление было совершено утром 8 сентября 1992 года. Киллер, вооруженный пистолетом Макарова, занял позицию возле дома по улице Первомайская в Екатеринбурге, в котором жил глава компании. Другой участник банды в это время наблюдал за обстановкой, обеспечивая прикрытие и отход.

Президент "Европейско-азиатской компании" вышел из подъезда и сел на переднее сиденье в автомобиль "Вольво 740", в салоне которого уже находились его водитель и охранник. При повороте в проезде между домами иномарка поравнялась со стрелком. Тот сделал не менее пяти выстрелов по главе компании. В результате раненый скончался.

Затем киллер начал стрелять по водителю и охраннику. Несмотря на ранения, они сумели скрыться на автомобиле и обратиться за медпомощью. В результате оба остались живы.

Сейчас расследование убийства из 90-х завершено. Уголовное дело рассмотрит Кировский районный суд.

Теги: компания, убийство, дело, суд, киллер, Екатеринбург


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