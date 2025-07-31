В ФБР нашли подготовленные к сожжению документы о США и России

В США нашли конфиденциальные документы о расследовании связей президента Дональда Трампа с Россией. Бумаги, лежавшие в "тайной комнате" федерального бюро расследований (ФБР), готовили к сожжению.

Бумаги нашёл директор бюро Кэш Патель. Они лежали в нескольких пакетах для сжигания. Их используют для хранения секретных файлов, которые подлежат уничтожению.

В частности, речь идёт о засекреченном приложении к докладу спецпрокурора Джона Дарема. В 2023 г. Дарем пришёл к выводу, что у ФБР не было достаточных оснований начинать расследование предполагаемого сговора окружения Трампа с Москвой, пишет РБК.