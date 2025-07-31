Предложено реформировать систему социального страхования

В России система социального страхования нуждается в существенном реформировании.

Это необходимо на фоне развития платформенной экономики и новых форм занятости, в частности самозанятости. Так считают участники круглого стола "Платформенная занятость в новых условиях: что поменяется после принятия закона о платформенной экономике", организованного Центром стратегических разработок (ЦСР).

Как заявил генеральный директор ЦСР Павел Смелов, действующий формат социального обеспечения в условиях эволюции трудовых отношений и платформенной экономики устарел. В настоящее время необходимо подумать о его изменении.

Заместитель директора Института социальной политики НИУ ВШЭ Оксана Синявская считает, благодаря объединению разных фондов и появлению единого Социального фонда России можно подумать о реформе всего социального страхования.

В нынешнем виде система не отвечает потребностям современной экономики и новых форм занятости, сообщают "Ведомости".