31 Июля 2025
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Выдачи льготной ипотеки могут упасть на 15-25%

В России может произойти сокращение выдач льготной ипотеки в России на 15-20%.

К этому может привести отмена с 7 августа повышенного возмещения банкам. С 7 февраля Минфин увеличил возмещение кредитным организациям по семейной, дальневосточной и арктической ипотеке на жилье в многоквартирных домах и ИЖС до 3 процентных пунктов и 3,5 процентных пункта соответственно. Теперь, вероятно, компенсация вернется к базовой схеме: банкам будут возмещать не фиксированную надбавку, а разницу между ключевой и льготной ставкой, увеличенную на 1,5–2 процентного пункта. При высокой ключевой этого может не хватить, чтобы покрыть издержки.

Программы господдержки останутся, но банкам станет менее выгодно принимать в них участие. На этом фоне возможны ужесточения для заемщиков: выше первоначальный взнос, строже отбор, меньше одобрений.

Ставка по семейной ипотеке остается на уровне 6%, но по факту доступ к ней может существенно сократиться. Поэтому в августе объем выдач по семейной и дальневосточной ипотеке может снизиться на 15-25% относительно июля. Как заявила исполнительный директор риелторской компании "Этажи" Регина Дыдалина, часть крупных банков уже ужесточают условия по ипотеке и рассылают предупреждения о том, что выдача на прежних условиях будет только до 6 августа, сообщает РИА "Новости".  

Напомним, в России собираются запретить выдачу семейной ипотеки не по месту прописки.

Теги: ипотека, недвижимость


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