Доклад ВШЭ: В России сохраняется дефицит IT-кадров

В России сохраняется дефицит IT-кадров.

Как говорится в докладе Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики о развитии технологий в России до 2028 года, при этом в стране высокий уровень экспертизы, а работа в сфере IT считается престижной, что позволяет компаниям привлекать сильных специалистов. Меры поддержки IT-специалистов и компаний, а также адаптация образовательных программ к современным реалиям позволят сохранить и повысить кадровый потенциал РФ.

В докладе указывается, что в настоящее время российские разработки по многим направлениям находятся на мировом уровне. Так, технологическую базу для успешного развития IT-сферы формируют собственные базисные модели и другие решения в области искусственного интеллекта, технологии информационной безопасности, цифровые сервисы и другие наработки.

Авторы доклада отметили, что конкурентным преимуществом отечественных решений является низкая стоимость разработки. Она связана с особенностями российского рынка, средним уровнем зарплат и рядом других факторов, сообщает РИА Новости.

По итогам прошлого года вклад IT-сектора в российский ВВП достиг 6% — цифра, которая говорит одновременно и о прогрессе, и о нереализованном потенциале. Для сравнения: в ведущих технологических странах этот показатель доходит до 10%. Рост обеспечен не только традиционными IT-компаниями, но и финтех-гигантами, бигтехом и другими игроками, которых раньше не учитывали в статистике.