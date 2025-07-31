Предложено выплачивать на школьную форму по 10 тысяч рублей

В России предложено ввести ежегодную выплату 10 тыс. руб. родителям учащихся для покупки школьной формы.

Инициатива принадлежит партии ЛДПР. Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, выплата может быть введена только для обучающихся в государственных и муниципальных школах, где действуют требования к одежде.

Как заявил председатель фракции Леонид Слуцкий, что сумма может корректироваться от среднерыночной стоимости. Он указал, что в преддверии начала учебного года спекулянты цены повышают примерно на 10%.

"А ведь надо еще обеспечить ребенка обувью, рюкзаком, канцелярскими товарами", - посетовал парламентарий.

В настоящее время, согласно данным Росстата и независимых исследований, расходы на приобретение комплекта школьной формы в среднем составляют 8–15 тыс. руб. на ребенка в год, сообщают "Известия".

Напомним, шумная кампания по введению ГОСТа на школьную форму, активно поддержанная депутатами Госдумы, в итоге не привела ни к чему: в Минпросвещения отметили, что типовые требования к форме носят лишь рекомендательный характер, а школы и родители сами продолжат выбирать одежду для учащихся.