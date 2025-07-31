Предложено связать количество бюджетных мест в вузах с потребностями экономики

Минобрнауки России разработало проект постановления, согласно которому количество бюджетных мест в вузах и колледжах будет формироваться в зависимости от кадровых потребностей экономики.

Инициатива направлена на улучшение процесса определения общего объема и структуры контрольных цифр приема (КЦП) для программ среднего профессионального и высшего образования, включая аспирантуру. Документом предлагается сократить сроки между определением общего объема КЦП и проведением конкурсных процедур, проводимых Минпросвещения России.

В начале текущего года министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков предложил университетам предоставлять до 70% бюджетных мест без конкурса на них на основе средних цифр за последние три года. Еще около 25% бюджетных мест по неосновным направлениям Фальков предлагает выносить на конкурс, а 5% иметь в резерве, чтобы оперативно и гибко реагировать на меняющийся кадровый спрос. Он указал, что власти дважды успешно провели такой маневр – в 2020 и 2023 гг., сообщают "Ведомости".

Напомним, в Минобрнауки захотели контролировать стоимость обучения в ВУЗах.