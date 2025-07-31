Идею создания национального мессенджера одобряют 64% граждан

64% россиян позитивно относятся к идее создания национального мессенджера.

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения, 11% не поддерживают его появление, 19% заявили, что им все равно, а 6% затруднились ответить. Название мессенджера (Max) упоминали не во всех вопросах. 85% опрошенных регулярно используют как минимум один мессенджер.

Основная функция таких сервисов для россиян – поддержание тесных социальных связей: общения с родственниками и друзьями (85%). Также популярны функции получения новостей (49%) и организации работы или учебы (47%).

Молодые граждане ценят мессенджеры как универсальные платформы для самовыражения и потребления контента, а пользователи в активном трудоспособном возрасте – за их практичность.

О запуске национального сервиса слышали 58% участников исследования. Ничего не знают о нем 40% опрошенных, а 2% затруднились ответить на вопрос, сообщают "Ведомости".

Ранее стало известно, что школьные чаты переводят в национальный мессенджер.