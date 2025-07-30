30 Июля 2025
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Происшествия Камчатский край
Фото: Mike Segar/Reuters

ООН может помочь с ликвидацией последствий землетрясения на Камчатке

Организация Объединенных Наций (ООН) выразила готовность в случае необходимости помочь России ликвидировать последствия землетрясения на Камчатке. Об этом заявил заместитель официального представителя главы всемирной организации Фархан Хак, передает ТАСС.

Он отметил, что мощное землетрясение у восточного побережья России, одно из сильнейших в регионе за несколько десятилетий, повлекло за собой предупреждения об угрозе цунами и приказы об эвакуации в Тихоокеанском регионе — ряде районов в Азии, а также в Северной и Южной Америке.

"Наши коллеги из Управления ООН по координации гуманитарных вопросов продолжают следить за ситуацией в ряде стран, по предварительным данным серьезного ущерба нанесено не было. Мы готовы поддержать любые усилия по реагированию [на ликвидацию последствий], если будет нужна помощь", — сказал Хак.

30 июля на Камчатке, Сахалине и Курильских островах произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение. По предварительным данным, магнитуда толчков составляла до 8,7 баллов. Подземные толчки, ощущавшиеся по всему региону и приведшие к разрушениям, вызвали также цунами – волна высотой около четырех метров обрушилась на рыбоперерабатывающее предприятие и порт Северо-Курильска.

Предупреждение о возможном цунами было объявлено во всем тихоокеанском регионе – от Японии, где эвакуируют жителей прибрежных районов, до Гавайских островов и Аляски.

После главного толчка последовала серия афтершоков – также с высокой магнитудой. Эксперты отмечают, что сильные толчки в регионе могут ощущаться еще на протяжении месяца.

Теги: ООН, землетрясение, Камчатка


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