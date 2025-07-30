30 Июля 2025
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Общество Вологодская область
Фото: vologda-oblast.ru

"Дни Вологодской области в Санкт-Петербурге" станут праздником вкусов, туризма и музыки

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов представил афишу культурных и развлекательных мероприятий, которые пройдут в рамках большого фестиваля «Дни Вологодской области в Санкт-Петербурге» 1-2 августа.

«Презентуем богатство традиций, промыслов и гастрономии нашей родной Вологодской земли. Мороженое, ароматное варенье из северных ягод, зефир, пастила и мармелад вологодского производства – все это смогут попробовать гости и жители Санкт-Петербурга на площадках Петропавловской крепости. Готовим большую концертную программу, а в качестве специальных гостей выступят Белорусский государственный ансамбль «Песняры», известная российская рок-группа «Калинов мост» и российский певец, композитор, лауреат премии «Шансон года» Ян Марти. Приглашаем всех, кому интересен наш регион, кто хотел бы приехать к нам погостить или наладить сотрудничество. Обещаем яркие и незабываемые впечатления, атмосферу настоящего народного, семейного праздника», – заявил Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Торжественная церемония открытия фестиваля состоится 1 августа в 12:15 на главной сцене Соборной площади Петропавловской крепости. С приветственным словом к гостям мероприятия обратятся Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов и Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. 

Весь день на Соборной площади будут выступать ведущие творческие коллективы Вологодчины: ансамбль песни и танца «Русский Север», ансамбль народной музыки «Солнцеворот», оркестр русских народных инструментов «Перезвоны» и другие. Также состоятся показательные выступления воспитанников Центра боевых искусств города Череповца и историческая реконструкция от клуба «Белозерская дружина».

2 августа пройдет презентация муниципальных округов Вологодской области, а также розыгрыш суперприза – сертификата на поездку «В гости к Деду Морозу в Великий Устюг» для семей с детьми. В этот же день на площади будет работать «Почта Деда Мороза»: каждый желающий сможет отправить письмо главному зимнему волшебнику страны.

Все дни фестиваля в Комендантском доме Петропавловской крепости будет открыто выставочное пространство «Сокровища Русского Севера». Здесь можно будет познакомиться с красотами Вологодской области, увидеть изысканную экспозицию вологодского кружева, посетить выставку костюмов Деда Мороза, узнать о туристических маршрутах региона и межрегиональном проекте «Серебряное ожерелье России», а также побывать на фотовыставке и в кинолектории, где представят кинопроекты Дмитрия Чернецова, посвященные выдающимся уроженцам Вологодской земли, и документальный фильм Владислава Калашникова о святынях и истории Вологодчины.

Продолжит фестиваль проект «Вологодская кухня в ресторанах Петербурга». В ресторанах «Огородники» и «Шаляпин» можно будет попробовать блюда из меню, разработанного итальянским шеф-поваром из Вологодской области Антонио Рицци.

(2025)|Фото: vologda-oblast.ru

Организует «Дни Вологодской области» Представительство региона в Санкт-Петербурге при поддержке компаний «ФосАгро», «Вологодское мороженое», АФК «Система», ООО «Вологодские лесопромышленники», ООО «Слеза Онего» и Череповецкого фанерно-мебельного комбината. Решение о проведении фестиваля было принято на встрече Губернатора Вологодской области Георгия Филимонова и Губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в рамках Петербургского международного экономического форума – 2025.

Теги: георгий филимонов, Дни Вологодской области в Санкт-Петербурге, афиша


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