Индия хочет заключить сделку с США после слов Трампа о введении пошлины

Индийские власти все еще нацелены на заключение торгового соглашения с США, сообщается в заявлении правительства Индии, выпущенном после заявления президента США Дональда Трампа о 25-процентных пошлинах на индийские товары. В правительстве заявили, что приняли к сведению высказывания Трампа и изучают возможные последствия.

"Последние нескольких месяцев Индия и США вели переговоры о заключении справедливого, сбалансированного и взаимовыгодного двустороннего торгового соглашения. Мы сохраняем приверженность этой цели", — говорится в заявлении.

При этом в правительстве отметили, что готовы ко всем необходимым шагам для защиты национальных интересов.

30 июля Дональд Трамп объявил, что с 1 августа Соединённые Штаты введут 25-процентный тариф на товары, импортируемые из Индии.

"Хотя Индия — наш друг, на протяжении многих лет мы вели с ней сравнительно мало бизнеса, поскольку её тарифы слишком высоки, одни из самых высоких в мире, и у них самые жёсткие и отвратительные нетарифные торговые барьеры среди всех стран", — написал глава Белого дома в своей соцсети Truth Social.