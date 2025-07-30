На месторождении в Сургутском районе погиб рабочий при проведении буровых работ

Сургутский межрайонный следственный отдел проводит проверку по факту гибели 25-летнего помощника бурильщика на кустовой площадке Лянторского месторождения. Рассматриваются возможные нарушения требований охраны труда и промышленной безопасности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

По предварительной информации, 29 июля 2025 года во время подъема промышленных труб на буровой установке произошло их неконтролируемое смещение. В результате молодой рабочий оказался зажат между трубами и погиб на месте от полученных травм.

В настоящее время следователи совместно с комиссией по расследованию несчастного случая и представителями Госинспекции труда в ХМАО-Югре выясняют все обстоятельства происшествия. Особое внимание уделяется оценке действий должностных лиц, ответственных за организацию безопасного производства работ.

По завершении проверки будет принято процессуальное решение.