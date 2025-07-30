Песков прокомментировал данные СВР о замене Западом Зеленского на Залужного

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на информацию Службы внешней разведки (СВР) РФ о выдвижении бывшего главкома ВСУ, посла Украины в Лондоне Валерия Залужного на пост президента Украины.

"Здесь, наверное, вряд ли требуется наш комментарий, эта информация говорящая, говорит сама за себя", - сказал представитель Кремля. Его слова приводит ТАСС.

Ранее в СВР заявили, что США и Англия "выдвинули" Залужного на пост президента Украины. По информации ведомства, это стало темой встречи представителей указанных стран, прошедшей в Альпах. В тайном собрании поучаствовали главы офиса президента Украины Андрей Ермак, руководитель военной разведки Украины Кирилл Буданов* и сам Залужный.

* внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга