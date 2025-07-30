Росавиация аннулировала сертификат авиакомпании "Ангара" на обслуживание авиатехники

Росавиация аннулировала сертификат на авиакомпании "Ангара" на техническое обслуживание авиатехники. На прошлой неделе в Амурской области разбился самолет Ан-24 этого перевозчика, погибли 48 человек – все, кто были на борту.

Решение об отзыве сертификата принято по итогам внеплановой проверки авиакомпании, которую проводил Ространснадзор совместно с Росавиацией.

"Проверка, в частности, выявила нарушения в деятельности "Ангары" как организации по техническому обслуживанию. Например, документация оформлялась без фактического выполнения работ, а необходимые инструменты и оборудование не использовались. С этими и другими фактами, влияющими на безопасность полетов, представители перевозчика согласились на совещании в Ространснадзоре", - сообщили в Росавиации.

"Ангара" до сих пор не представила полный перечень материалов, "доказывающих отсутствие рисков для недопущения подобных случаев в будущем". Поэтому сертификат и аннулирован, резюмировали в ведомстве.

Теперь для обслуживания своих самолетов "Ангаре" придется прибегать к услугам сторонних организаций, имеющих сертификат.