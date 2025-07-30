После землетрясения отменили регулярные рейсы на посадку в Северо-Курильске

Из-за угрозы подтопления взлетно-посадочной полосы отменены регулярные рейсы на посадочную площадку Северо-Курильска (Парамушир). Об этом сообщила Росавиация.

Также на сайте ведомства говорится, что землетрясение на Камчатке не повлияло на работу воздушного транспорта в регионе. Все запланированные рейсы выполняются в соответствии с расписанием.

Главный краевой аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) работает в штатном режиме. Его инфраструктура не повреждена.

Ранее на Камчатке и Курильских островах отменили угрозу цунами после землетрясения. В Северо-Курильском районе Сахалинской области угроза цунами также отменена. Между тем, в МЧС сообщили, что спасатели пока продолжат работу в режиме повышенной готовности.