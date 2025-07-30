Минцифры попыталось объяснить бесшовное взаимодействие "Госключа" и Max

Минцифры России заявило, что мессенджер Max не будет обязательным условием для подписания электронной подписью документов в приложении "Госключ". Ранее об этом сообщил РБК.

"В законе идёт речь только про подпись документов в "Госключе". Он не затрагивает другие сервисы для подписания документов электронной подписью. Все, кто ранее подписывал документы в других сервисах с использованием токенов, физических носителей, смогут делать это и дальше", - заявили в министерстве.

"Закон не предусматривает, что в Max обязательно будут направляться все документы для подписи в "Госключе". В тексте закона говорится об "использовании инфраструктуры", это также могут быть уведомления о пришедших в "Госключ" документах", - добавили в ведомстве.

Там также отметили, что "заявления с Госуслуг на подпись в "Госключ" также не обязательно направлять с использованием Max".

"В законе говорится об эксклюзивном бесшовном взаимодействии "Госключа" с национальным мессенджером, что позволит упростить направление и получение на подпись документов, например, договоров с операторами связи, просто направив их в чат. Для непосредственного подписания документов и далее будет применяться приложение "Госключ", - заявили в Минцифры.