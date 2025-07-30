В Прикамье участников ОПГ признали виновными в похищении наркоманов и алкоголиков

Суд признал виновными девять участников организованной группы, занимавшейся похищением и незаконным лишением свободы граждан, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР. Преступления квалифицированы по статье о похищении человека организованной группой из корыстных побуждений и незаконном лишении свободы.

Как установило следствие, с 2018 по 2022 год злоумышленники содержали в арендованном доме в Пермском районе людей, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью, под видом реабилитационного центра. Услуги оказывались за плату от 35 до 100 тысяч рублей в месяц, при этом у группы не было медицинского образования и лицензии.

Потерпевшие не могли покинуть центр по собственному желанию и были лишены связи с родственниками. Преступная деятельность была пресечена сотрудниками МВД, СК и Росгвардии. В ходе расследования проведены десятки экспертиз, сотни допросов, изучены объемные материалы, составившие 76 томов дела.

Несмотря на непризнание вины, собранных доказательств хватило для вынесения обвинительного приговора. Суд назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы на срок от шести до 11 лет с отбыванием в колонии строгого режима.