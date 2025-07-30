На двух улицах Екатеринбурга до осени закроют движение

В Екатеринбурге до осени закроют движение транспорта по улицам Советских Женщин и Расковой. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным мэрии, по улице Расковой от Советских Женщин до улицы Амундсена движение будет закрыто с 12 августа по 8 сентября. А по улице Советских Женщин это будет сделано в пять этапов:

первый этап – от Депутатской до Хользунова: с 12 августа по 2 сентября;

второй этап – от Хользунова до Военного Флота: с 3 по 17 сентября;

третий этап – от Военного Флота до Тельмана: с 18 сентября по 13 октября;

четвертый этап – от Тельмана до Гризодубовой: с 7 по 27 октября;

пятый этап – от Гризодубовой до Расковой: с 9 сентября по 6 октября.

Как пояснили в мэрии, ограничения связаны со строительством ливневой канализации. Объезд будет организован по улицам Советских Женщин, Депутатской, Хользунова, Военного Флота и Тельмана. Соответствующие дорожные знаки и указатели будут выставляться в зависимости от участка. Маршруты общественного транспорта при этом не изменятся.