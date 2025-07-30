Более двух миллионов человек в Японии получили указание эвакуироваться из-за цунами

В Японии более 2 миллионов человек получили указание эвакуироваться в связи с объявленной угрозой цунами после землетрясения на Камчатке.

По данным метеорологов, цунами уже достигло берегов Японии в 22 префектурах с севера до юга.

Указание эвакуироваться соответствует четвертому уровню опасности из пяти возможных. Этот уровень означает необходимость эвакуироваться в убежище, пока это еще возможно, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Японии поднявшимися от камчатского землетрясения волнами на берег выбросило четырех крупных китов. Морские млекопитающие, вероятно, в момент прихода волны находились недалеко от берега, так что их просто смыло в сторону суши.

Предупреждения о надвигающемся цунами звучали по всему тихоокеанскому региону: в Калифорнии, на Аляске и Гавайских островах.