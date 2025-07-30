Георгий Филимонов поставил задачу по обеспечению скорой медпомощи Вологодчины стабильной связью

Проект, направленный на развитие региональной системы здравоохранения, будет реализован по программе Губернатора Вологодской области Георгия Филимонова «Стратегия 2.0».

«Продолжаем совершенствовать работу экстренной медицины в Вологодской области. На автомобили скорой помощи устанавливаем 118 усилителей сигнала связи, чтобы врачи могли уверенно работать даже при неустойчивой связи. Особенно это важно для районов, где расстояния между населенными пунктами большие. Устойчивый сигнал позволит скорой помощи работать без сбоев и не терять ни минуты для сохранения жизни и здоровья вологжан», – сказал Георгий Филимонов.

Усилители связи дополнят уже имеющийся арсенал региональной службы скорой медпомощи. В настоящее время специализированные автомобили оснащены спутниковой системой навигации ГЛОНАСС, а бригады работают с планшетами и новой координационно-информационной системой.

На Вологодчине уделяется особое внимание работникам системы здравоохранения, в том числе сотрудникам скорой медицинской помощи. В прошлом году по инициативе Губернатора Георгия Филимонова для них были установлены соцвыплаты: теперь врачи получают от семи до 50 тысяч рублей, фельдшеры – от одной до 30 тысяч рублей.

Кроме того, в регионе продолжается масштабная модернизация первичного звена здравоохранения – поликлиник, амбулаторий, ФАПов и других учреждений, обеспечивающих доступность медицинской помощи на начальном этапе обращения граждан. Только на укрепление материально-технической базы в текущем году направлено 1,3 миллиарда рублей.

На эти средства выполнят капитальный ремонт более 100 медучреждений, приобретут 10 единиц тяжелого оборудования для восьми организаций, передвижной медкомплекс и два мобильных стоматологических кабинета, установят 18 модульных фельдшерско-акушерских пунктов и проведут капремонт 12 ФАПов в девяти муниципалитетах.

В целом на развитие региональной системы здравоохранения в 2025 году выделены рекордные 45,1 миллиарда рублей. Средства направлены на реализацию проектов Губернаторской программы «Стратегия 2.0» и достижение показателей нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», который инициировал Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.