"Жизнь не ограничивается комфортом": в Госдуме призвали россиян к смирению

В Госдуме предложили россиянам не печалиться и не злиться по поводу ограничений и неудобств, возникающих из-за отключений мобильного интернета. Важно воспринимать это как необходимость, заявил глава комитета ГД по промышленности и торговле Владимир Гутенёв ("Единая Россия").

Депутат не видит проблем в том, чтобы носить с собой наличные деньги.

"Понятно, что мы привыкли к возможности оплачивать покупки картой или через смартфон, всегда работает связь, но сейчас важно воспринимать временные ограничения как необходимость. Ничего страшного в том, чтобы иметь при себе наличные — это не меняет ситуацию кардинально", - считает "единоросс".

Гутенёв посоветовал россиянам снимать за один раз крупную сумму, чтобы иметь деньги для оплаты с собой всегда.

"Не стоит превращаться в хипстера, живущего только в центре Москвы; жизнь не ограничивается комфортом", - цитирует депутата Life.Ru.