30 Июля 2025
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В полиции призвали свердловчан остерегаться неожиданных посылок и писем

В Свердловской области участились случаи обмана людей, чаще всего пожилого возраста, при помощи сообщений о неожиданно поступивших им почтовых посылках или письмах. Об этом Накануне.RU рассказал руководитель пресс-службы регионального Главка МВД Валерий Горелых.
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По его словам, одно из таких ЧП зафиксировано в Алапаевске: на сотовый телефон 78-летней жительницы поступил звонок, на который ответил ее супруг. Звонивший представился курьером и сказал, что привез посылку, которую ему необходимо передать заказчице. Пенсионер пояснил, что ни он, ни его жена ничего не заказывали. Но курьер настаивал, что посылка уже якобы оплачена, и он ее должен доставить. Однако в итоге так и не привез.

Через некоторое время женщине пришло два сообщения под видом Госуслуг, что произведен вход в личный кабинет и произошла выгрузка документов в электронном формате. В сообщении также говорилось, что если вход был совершен третьими лицами, необходимо срочно дать знать. Ее муж перезвонил по указанному номеру. Ему ответил мужчина, представившийся "сотрудником Роскомнадзора", и поведал, что от имени пенсионера неизвестные взяли большой кредит. Чтобы решить эту проблему, необходимо поговорить со "специалистом финансового отдела Центробанка". Дальнейшее общение с аферистами продолжилось в одном из мессенджеров, куда пришел скриншот с липовым подтверждением кредита на 550 тысяч рублей.

"Доброжелатели" стали требовать доказать, что пенсионер не брал кредит. Затем убедили его под камеру показать номера купюр всех имевшихся личных сбережений, припугнув "строгой проверкой".

"В финале спектакля дедушку вынудили тщательно упаковать свои деньги в сумку и передать нужному человеку для отправки на проверку подлинности в налоговую службу, лукаво добавив, что вскоре их вернут. Когда соседи подсказали, как называют в народе таких заботливых дяденек, было уже поздно. Мошенников, как говорится, и след пропал. Вскоре поступило заявление в полицию. Схемы облапошивания людей, разумеется, жуликами могут постоянно меняться и трансформироваться. В вышеописанном случае общая сумма ущерба, причиненная аферистами пожилой паре, составила около трех миллионов рублей", - отметил полковник Горелых.

Следственным отделом ОВД Алапаевска возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

"Несмотря на то, что многие масс-медиа практически ежедневно трубят о том, как не стать жертвой мошенников, кривая такого рода криминальных эпизодов, увы, растет. К большому сожалению, многие из тех, кто берет трубку и смело общается с неизвестными, до сих пор напрасно тешат себя надеждой, что подобное не может произойти с ними, забывая элементарный профилактический совет – настоящие представители органов правопорядка и банковских учреждений не связываются с клиентами по телефону для решения финансовых вопросов. Что касается конкретно сообщений о неожиданных посылках и письмах, то, на мой взгляд, нужно всегда помнить известное старинное выражение: "Бойтесь коварных данайцев, дары приносящих". Тогда и не придется кусать себе локти после общения по телефону или в социальных сетях с фальшивыми силовиками, почтальонами и прочим криминальным двуногим гнусом", - резюмировал Валерий Горелых.

Теги: посылки, мошенники, полиция


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