"Зазывал"-таксистов в московских аэропортах будут штрафовать

За предложение услуг такси в столичных аэропортах вне специальных зон будут штрафовать. Законопроект приняла Мособлдума (аэропорты Шереметьево, Домодедово и Жуковский находятся на территории Московской области).

Если нелегальные услуги такси предлагает физлицо, его оштрафуют на 5 тыс. руб. Если предложение исходит от должностного лица, штраф составит 20 тыс. руб. Наконец, для юрлиц штраф составит 50 тыс. руб.

"Такое решение было принято для того, чтобы пассажиры не сталкивались с нелегальными перевозчиками и навязчивыми "зазывалами", а заказ такси был безопасным и удобным — только через официальные точки. Как правило, таксисты-частники не проходят медосмотры, а машины — технические предрейсовые осмотры. Кроме этого, зачастую поездки на нелегальных такси стоят в разы дороже", - прокомментировал решение Мособлдумы ее спикер Игорь Брынцалов.