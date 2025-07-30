СМИ: аэропорт Нижневартовска назвали одним из худших в России

Аэропорт Нижневартовска назвали одним из худших аэропортов в России.

Информация опубликована в Telegram-канале "Типичный краб Нижневартовск". Сообщается, что рейтинг сформирован якобы на основе мнения пилотов авиакомпании S7 Airlines. По его данным, нижневартовский аэропорт единственный, который получил оценку 5/10 среди порядка 50 аэровокзалов, попавших в рейтинг, составленный пилотами авиакомпании S7. Сургут получил оценку 9/10, Нягань 6/10, Ханты-Мансийский аэропорт - 7/10.

Отметим, что свежих публикаций с какими-либо рейтингами воздушных гаваней на сайте и в соцсетях перевозчика нет.

Накануне.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании с просьбой подтвердить подлинность рейтинга и прокомментировать его итоги.