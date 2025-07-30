В здании Минобрнауки Ингушетии силовики провели обыски

Обыски прошли в здании Минобрнауки Ингушетии. Следственные действия могут быть связаны с делом о хищении 15,7 млн рублей при подготовке к ЕГЭ в республике. Об этом сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

Отмечается, что на период проведения обысков вход в здание был заблокирован. О задержаниях пока информации не поступало.

Ранее в администрации Махачкалы прошли обыски. Мероприятие стало частью расследования уголовного дела о халатности сотрудников мэрии при расселении жителей аварийного общежития.