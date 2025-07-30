Мессенджер Max станет обязательным для получения электронной подписи

Россияне смогут подписывать документы усиленной электронной подписью в приложении "Госключ" только через мессенджер Max. Это следует из подписанного президентом закона.

Под ограничение попадут все: юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица. И касаться ограничение будет как квалифицированной, так и неквалифицированной электронной подписи (УКЭП и УНЭП).

Эксперты говорят, что таким образом власти пытаются вовлечь в использование мессенджера от VK как можно больше граждан.

В Минцифре толком момент с электронной подписью и "Госключом" не прокомментировали. "В законе речь идет об эксклюзивном бесшовном взаимодействии "Госключа" с национальным мессенджером, что позволит упростить направление и получение на подпись документов", - цитирует РБК представителя министерства.

До сих пор юрлица (банки, операторы связи и т.д.) направляли документы на подпись напрямую пользователю в "Госключ". Теперь они должны отправлять его в Max. Пользователь, когда получит документ в мессенджере, направит его в "Госключ", где проведет подписание.

Самые распространенные ситуации, в которых россиянам может потребоваться электронная подпись – сделки с недвижимостью и регистрация сим-карт.

Ранее сообщалось, что с нового учебного года все чаты родителей с учителями в российских школах переведут в мессенджер Max.