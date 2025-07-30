СМИ: ФРГ тормозит введение санкций в отношении Израиля из-за ситуации в Газе

Германия тормозит санкции ЕС в отношении Израиля из-за гуманитарной ситуации в секторе Газа, сообщает DPA.

По данным агентства, Берлин считает необходимым провести анализ этого предложения, а также дождаться развития событий в секторе Газа в ближайшие дни. ФРГ на встрече в Брюсселе была в числе стран, которые считают именно так.

Ранее другие крупные государства ЕС и многие менее крупные страны продемонстрировали свою готовность применить санкции, пишет РИА Новости.

Напомним, Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН приветствовала гуманитарную паузу в секторе Газе и заявила о наличии достаточного объема еды, чтобы прокормить население анклава в течение трех месяцев. До этого министерство здравоохранения палестинского полуэксклава заявило, что общее число погибших от недоедания на фоне блокады сектора Газа возросло до 133 человек, включая 87 детей.