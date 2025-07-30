В РСТ сообщили о ситуации с туристами на круизном судне в районе Курил

Туристы, находящиеся на круизном судне "Профессор Хромов" в районе Курильских островов, в безопасности после землетрясения, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

"Все маршруты выполняются в штатном режиме", - говорится в телеграм-канале РСТ.

По предварительным данным, пострадавших среди туристов нет. Уточняется, что сейчас на Камчатке находится порядка 7–8 тысяч путешественников.

В РСТ добавили, что в соцсетях распространялась информация о разрушении скал "Три Брата" — символа Петропавловска-Камчатского. Эти данные не соответствуют действительности. В союзе сообщили, что скалы не пострадали.

На Камчатке из-за сейсмической активности временно закрыли ряд туристических маршрутов.

Как сообщалось, землетрясение в Камчатском крае стало сильнейшим за весь период наблюдений в регионе. Его магнитуда составила 8,8. По словам губернатора, ожидаются регулярные продолжительные афтершоки.

Напомним, сильнейшее землетрясение произошло также на Сахалине и Курильских островах. По предварительным данным, магнитуда толчков составляла до 8,7 баллов. Подземные толчки, ощущавшиеся по всему региону и приведшие к разрушениям, вызвали также цунами – волна высотой около четырех метров обрушилась на рыбоперерабатывающее предприятие и порт Северо-Курильска. В Северо-Курильском районе Сахалинской области введен режим ЧС.

На Камчатке пострадавших, по предварительным данным, нет. Обрушился фасад одного из детских садов, который был на ремонте. Эвакуировано почти 3 тыс. человек.