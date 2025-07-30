Росстандарт запретил продажу в России нескольких видов китайских грузовиков

Росстандарт запретил выпуск в обращение в России несколько моделей китайских грузовиков - Dongfeng, Foton, Faw, Sitrak, а также их шасси. В ведомстве заявили, что приняли решение по итогам нескольких внеплановых выездных проверок автодилеров.

В Росстандарте пояснили, что выявили "нарушения обязательных требований, которые представляют значительную опасность здоровью и жизни как самих водителей транспортных средств, так и других участников дорожного движения, в том числе пешеходов".

Среди выявленных проблем значатся: эффективность тормозной системы, уровень звука от движущихся машин, идентификация органов управления транспортным средством, установка устройства вызова экстренных оперативных служб.

"Также выявлены многочисленные документарные нарушения в части подтверждения устойчивости транспортных средств к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитной совместимости, мест крепления ремней безопасности, установки ремней безопасности, сидений, их креплений и подголовников, защиты транспортного средства от несанкционированного использования, выбросов, оснащения задними защитными устройствами, боковых защитных устройств, рулевого управления, передних противоподкатных устройств, содержания вредных веществ в обитаемом помещении, устойчивости и прочее", - говорится в заявлении Росстандарта.

"Вышеуказанные нарушения, выявленные в ходе проведенных проверок, несут прямую угрозу жизни и здоровью граждан", - добавили в ведомстве.

Росстандарт настаивает на проведении отзывной кампании для перечисленных автомобилей.