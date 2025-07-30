На "Авито" появится раздел с уцененными товарами крупных ритейлеров

На "Авито" появится раздел с уцененными товарами от крупных ритейлеров и производителей, в том числе от "М.Видео", "Ситилинка" и "Лемана.Про", передает Forbes. В разделе "Уценка" будут выставлены товары с витрины, из прошлых коллекций, с поврежденной упаковкой, небольшими изъянами и т.д. На эти товары будет действовать гарантия, при этом цены снижаются до 70%.