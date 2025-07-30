Трамп позволит приехавшим в США украинцам остаться

Президент США Дональд Трамп намерен разрешить украинским беженцам оставаться в стране до завершения конфликта на Украине.

"Да. Полагаю, мы это сделаем", - приводит его слова пресс-пул Белого дома.

"К нам приезжает много людей с Украины. И мы работаем с ними", - цитирует Трампа ТАСС.

Ранее администрация США опровергла сообщение Reuters о том, что американские власти лишат временного легального статуса около 240 тыс. граждан Украины, которые ранее бежали в США из-за конфликта. Агентство писало, что меры против украинских граждан станут частью более широкой инициативы по лишению легального статуса свыше 1,8 млн мигрантов, которые ранее въехали в США в рамках программ по предоставлению убежища. Она была запущена при экс-президенте Джо Байдене.