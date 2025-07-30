В Тюменской области на федеральной автодороге произошло смертельное ДТП

В Тюменской области на 178-м километре федеральной автодороги Курган - Тюмень произошло смертельное ДТП. Движение частично ограничено, осуществляется в реверсивном режиме, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГИБДД региона.

Автоинспекторы регулируют движение вручную, пропуская транспорт по одной полосе в двух направлениях поочередно.

"Лада Гранта" и "Лада Веста" столкнулись на 178-м километре автодороги Курган - Тюмень. Предварительно, 57-летний водитель "Лады Гранта" выехал на встречную полосу, он погиб. Мужчина проживал в Тюмени. Ранения получили водители и 49-летняя пассажирка автомобиля "Лада Веста", за рулем находился сын женщины. Пострадавшие доставлены в больницу.

Прокуратура Тюменского района организовала проверку по факту смертельного ДТП. На место ДТП выехал и.о.заместителя прокурора Тюменского района Манолис Терсенов.

Прокуратура района организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.