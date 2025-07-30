На Сахалине, возможно, повреждены электросети после землетрясения

После сильного землетрясения и последующих волн цунами в Северо-Курильске могли получить повреждения электрические сети. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

"Масштаб мы не знаем сейчас. Электричество мы отключили все и включим только после команд МЧС о том, что можно зайти в город", - сказал Лимаренко в эфире канала "Россия-24".

Также предполагается, что повреждены сети водоснабжения. По словам губернатора, зримых разрушений нет. Пока угроза цунами не снята.

Лимаренко также сообщил, что жертв после землетрясения и трех волн цунами в Сахалинской области нет.

Напомним, сильнейшее с 1952 года землетрясение произошло сегодня на Камчатке, Сахалине и Курильских островах. По предварительным данным, магнитуда толчков составляла до 8,7 баллов. Подземные толчки, ощущавшиеся по всему региону и приведшие к разрушениям, вызвали также цунами – волна высотой около четырех метров обрушилась на рыбоперерабатывающее предприятие и порт Северо-Курильска. В Северо-Курильском районе Сахалинской области введен режим ЧС.

На Камчатке пострадавших, по предварительным данным, нет. Обрушился фасад одного из детских садов, который был на ремонте. Эвакуировано почти 3 тыс. человек.