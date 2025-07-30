Украинский беспилотник врезался в жилую многоэтажку в Белгороде

Беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде. По предварительной информации, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его словам, повреждены остекление порядка 10 квартир и фасад. Кроме того, осколками посечены 24 автомобиля.

По данным SHOT, атака произошла сегодня утром на юге города. БПЛА врезался в верхние этажи жилой многоэтажки.

Ранее сообщалось, что в Белгороде общественные пляжи будут охранять от беспилотников с помощью средств идентификации дронов.