"Русал" в британском суде пытается отстранить Потанина от руководства "Норникелем"

"Русал" пытается в Высоком суде Англии и Уэльса отстранить российского миллиардера Владимира Потанина от управления "Норильским никелем". У "Русала" в "Норникеле" 26,39% акций, Потанин через управляющую компанию "Интеррос" владеет 37% "Норильского никеля". По данным "Ведомостей", "Русал" добавил в свой иск против Потанина примеры того, что бизнесмен якобы выводил из предприятия средства с помощью своих "соратников".

Так, в заявлении "Русала" описывается схема продажи важной "дочки" "Норникеля" – компании "Логистик-центр" – людям из окружения Потанина. В "Русале" считают, что транспортное подразделение намеренно было выведено из состава "Норникеля", затем с ним заключались контракты по завышенным (как считают в "Русале") ценам, платил за это "Норникель". Образовались и другие негативные для предприятия условия: удлинились цепочки поставок.

"Русал" утверждает, что Потанин не мог не знать о сделках и их последствиях, и, якобы, извлек из всего этого прибыль.