США оценили последствия от новых санкций против РФ

Вашингтон оценил все негативные последствия вторичных санкций в отношении России и ее торговых партнеров, в том числе способные подорвать американские интересы, заявила представитель Госдепартамента Тэмми Брюс.

"Это явно учитывалось с начала. И мы готовы сделать то, что необходимо", — цитирует ее ТАСС.

Брюс добавила, что президент США Дональд Трамп "не принимает решения на лету".

Ранее Трамп назвал новый крайний срок для заключения перемирия между Россией и Украиной. "Я установлю новый дедлайн — 10 или 12 дней от сегодняшней даты", - сказал американский лидер, добавив, что у него "нет никаких причин ждать 50 дней".

Напомним, Трамп заявлял, что после окончания срока ультиматума в отношении России будут введены новые санкции – это 100-процентные ввозные пошлины в США на товары из России и из стран, которые продолжат торговать с РФ.