Землетрясение на Камчатке: цунами в 4 метра, разрушены здания, объявлена эвакуация

Сильнейшее с 1952 года землетрясение произошло сегодня на Камчатке, Сахалине и Курильских островах. По предварительным данным, магнитуда толчков составляла до 8,7 баллов. Подземные толчки, ощущавшиеся по всему региону и приведшие к разрушениям, вызвали также цунами – волна высотой около четырех метров обрушилась на рыбоперерабатывающее предприятие и порт Северо-Курильска.

На Камчатке пострадавших, по предварительным данным, нет. Обрушился фасад одного из детских садов, который был на ремонте. Эвакуировано почти 3 тыс. человек. В Северо-Курильском районе Сахалинской области введен режим ЧС.

"Камчатский центр наблюдения и предупреждения о цунами объявил приближение волны к островам Парамушир и Шумшу Северо-Курильского района. Частично разрушены печные трубы и вентиляции. Волной цунами местами затоплены порт город Северо-Курильск и рыбопромышленное предприятие "Алаид". Население эвакуировано", - сообщили в МЧС.

Предупреждение о возможном цунами объявлено во всем тихоокеанском регионе – от Японии, где эвакуируют жителей прибрежных районов, до Гавайских островов и Аляски.

После главного толчка последовала серия афтершоков – также с высокой магнитудой. Эксперты отмечают, что сильные толчки в регионе могут ощущаться еще на протяжении месяца.

Из аэропорта Петропавловска-Камчатского Елизово задержаны вылеты самолетов, специалисты осматривают аэродром на предмет повреждений. В здании аэропорта обрушились потолочные панели, одна женщина пострадала, ее состояние оценили как удовлетворительное.

Туристические мероприятия на территории всего региона свернуты из-за сейсмической активности. Временно не работает сеть парков "Вулканы Камчатки".