30 Июля 2025
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

На Урале катавшегося на велосипеде ребенка убило током

На Среднем Урале ребенок погиб в результате удара током. Прокуратура начала проверку, а Следственный комитет возбудил уголовное дело.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось днем 29 июля на улице Луговая в поселке Вьюжный города Волчанска. Предварительно установлено, что 5-летний ребенок на улице получил удар электрическим током в результате обрыва линии электропередач из-за сильного ветра. Прибывшая "скорая" смогла лишь констатировать гибель мальчика.

Как уже выяснили в прокуратуре, он находился в поселке Вьюжный в гостях у родственников. Семья на учетах в органах системы профилактики не состоит. Проводится проверка.

Как сообщили Накануне.RU в региональном Следственном комитете, по факту гибели мальчика возбуждено уголовное дело. Речь идет о статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели. Изучается интересующая следствие документация, назначены экспертизы. Установлено, что ребенок в этот момент катался на велосипеде.

Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, полицейскими территориального ОВД будет проверена документация владельцев электросетей на предмет изношенности проводов и своевременной их замены.

"Трагический случай, о котором идет речь, хоть и не носит откровенно криминальный характер, но в связи с гибелью ребенка наши коллеги из регионального СКР детально разберутся в случившемся ЧП и расставят все точки над "i". Искренние соболезнования семье погибшего мальчика", - отметил полковник Горелых.

Теги: ребенок, ток, проверка, дело


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