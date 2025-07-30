Предложено ввести отпуск для отцов при рождении ребенка

В России могут ввести обязательный двухнедельный оплачиваемый отпуск для отцов при рождении ребенка.

С таким предложением к правительству обратился вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР). Он разработал соответствующий проект закона. Из него следует, что отсутствие специального, гарантированного и оплачиваемого отпуска для отца после рождения ребенка является пробелом в системе поддержки семьи, так как первые недели жизни новорожденного и восстановления матери являются периодом исключительной важности и высокой нагрузки для семьи.

Однако экономические соображения часто вынуждают отцов возвращаться на работу сразу после рождения ребенка, лишая семью необходимой поддержки. Как считает депутат, принятие законопроекта обеспечит поддержку молодых семей, позволит освободить мать от части бытовых и физических забот, обеспечив ей непосредственную физическую помощь и моральную поддержку со стороны отца.

Такое вовлечение способствует укреплению семейных уз, формированию культуры ответственного отцовства и построению более равноправной модели семейных отношений, от метил парламентарий сообщает РИА Новости.

Ранее депутаты Госдумы от ЛДПР направили на заключение в кабмин РФ проект закона, которым предлагается создать в каждом регионе Службу сопровождения отцовства.