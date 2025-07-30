Предложено ввести наказание за незаконные штрафы с камер

В Госдуме предложили ввести административную ответственность для должностных лиц за незаконное привлечение владельцев автомобилей к ответственности по штрафам с дорожных камер.

Инициатива принадлежит главе комитета по труду Ярославу Нилову. Ее он направил на заключение в кабмин. Предлагается штраф в размере выписанного водителю, но не менее 5 тыс. руб. Например, когда камера фиксирует чужую машину, автомобиль едет на эвакуаторе, или нарушение вызвано тенью от машины.

По словам депутата, собственники машин получают постановления с видео, которые не соответствуют фактическому нарушению, и, несмотря на это, должностные лица подписывают постановления, понимая, что большинство водителей не станет их оспаривать и просто оплатит штраф. Законопроектом предлагается дополнить КоАП новой статьей, которой устанавливается, что за направление незаконного постановления инспектор будет обязан заплатить штраф.