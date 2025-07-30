Стали известны сроки проведения аукционов на частоты для сетей 5G

Минцифры утвердило решение о проведении аукционов на право получения лицензии на оказание услуг связи пятого поколения (5G).

Они пройдут до конца текущего года. Организатором торгов станет Роскомнадзор. Аукцион предлагает два лота в полосе радиочастот 4800–4990 МГц, которая ранее была выделена для развития сетей связи 5G в России.

Начальная стоимость лотов — 26,2 млрд и 21,2 млрд руб. Победители должны будут соблюсти график покрытия связью городов с населением более 1 млн человек: если в 2026 году сети 5G должны быть развернуты в четырех городах-миллионниках, то в 2030-м — в 16, сообщает Forbes.

Против использования 4,8–4,99 ГГц, в свою очередь, неоднократно возражали операторы. По их мнению, покрыть страну 5G с помощью 4,8–4,99 ГГц будет дороже, чем при использовании 3,4–3,8 ГГц, к тому же более высокий диапазон поддерживает гораздо меньше телефонов.