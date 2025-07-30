В Минэкономразвития отреагировали на ухудшение прогноза МВФ по росту ВВП России

Международный валютный фонд снизил прогноз роста российской экономики в 2025 году — с 1,5% до 0,9%.

На этом фоне в Минэкономразвития заявили, что международные финансовые институты не впервые выступают с негативными прогнозами относительно развития отечественной экономики, но "ни одна из таких сверхконсервативных оценок еще ни разу не соответствовала факту".

Прогноз по росту российской экономики на 2026 год МВФ улучшил с 0,9% до 1%. Понижение прогноза по ВВП России в текущем году в МВФ связали с "ужесточением политики и более низкими ценами на нефть".

Минэкономразвития в базовом сценарии от апреля 2025 года прогнозирует рост ВВП РФ в 2025 году на уровне 2,5%. Банк России ожидает рост ВВП в 2025 году на 1–2%, сообщает Forbes.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Россия превзошла все экономики Запада по росту ВВП за 20 лет.