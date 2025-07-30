Московский суд оштрафовал Zoom почти на 80 млн рублей

Мировой судья в Москве наложил на Zoom штраф в сумме около 80 млн руб.

Платформа признана виновной в повторном нарушении отечественного законодательства. В 2023 году Zoom был оштрафован на 115 млн руб. за работу в без филиала или представительства, сообщает Forbes.

Ранее президент России Владимир Путин высказался о работе зарубежных IT-сервисов, которые не до конца ушли с российского рынка. Заявление прозвучало во время встречи с представителями российских деловых кругов.

В Минцифры России разрабатывают планы "поэтапного ограничения" иностранных интернет-сервисов.