Клиники "Семейный доктор" атаковали хакеры

В работе сети клиник "МК "Семейный доктор", которую в декабре 2024 года купила "Медицина АльфаСтрахования", произошел сбой из-за атаки хакеров.

На сайте сказано, что по техническим причинам временно не работают личный кабинет пациента и сервис онлайн-записи. Как сообщили в "АльфаСтрахования", атаке подверглись сервисы "МК "Семейный доктор", но не головной компании "Медицина АльфаСтрахования".

Атака на медицинскую информационную систему началась еще на прошлой неделе. Клиники работали на базе данных разработчика 1С, которая в результате атаки была полностью уничтожена, включая всю информацию о пациентах, сообщает Forbes.

Кроме того, 29 июля прекратили работу "по техническим причинам" некоторые аптеки "Столички" и "Неофарм" (принадлежат ООО "Нео-фарм"). Работу фармритейлеров могла нарушить хакерская атака. Не работают кассы и системы учёта, сотрудников отправили в отгул.

Взлом случился после атаки на "Аэрофлот" - перевозчику 28 июля пришлось отменить или задержать 42% рейсов на фоне мощной кибератаки. Так, восемь рейсов авиакомпании были отменены в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Кроме этого, "Аэрофлот" отменил несколько рейсов из Москвы в Тюмень.

Позже в Генпрокуратуре РФ подтвердили, что на авиакомпанию была совершена хакерская атака. Сообщалось, что часть пассажиров пытаются пересадить на рейсы "Победы" и "России".