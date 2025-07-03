04 Июля 2025
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Экономика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

50 мероприятий и 50 единиц продукции представит стенд Екатеринбурга на "Иннопроме"

Деловая программа стенда Екатеринбурга на международной выставке "Иннопром" будет включать 50 мероприятий, также на стенде будет представлено 50 единиц продукции, произведенной предприятиями уральской столицы. Об этом стало известно на заседании Коллегии города, которое провел мэр Алексей Орлов

"Традиционно наш город станет площадкой, где встретятся лидеры ведущих отраслей экономики и стартапов, инвесторы и представители власти десятков стран. Международная промышленная выставка – это центр притяжения всех, кто создает и внедряет технологии завтрашнего дня. Масштабные события, как Иннопром, имеют большое значение для экономики города и его дальнейшего развития. Потому мероприятия должны пройти на высоком уровне", – поставил задачу градоначальник.

Алексей Орлов на форуме "Города России" в Екатеринбурге(2023)|Фото: Накануне.RU

Директор департамента промышленной и инвестиционной политики администрации Екатеринбурга Евгений Копелян рассказал, что традиционно стенд Екатеринбурга и Свердловской области будет общим. Он разместится в третьем павильоне. Деловая программа стенда включила 50 мероприятий.

Главной для города и региона станет предложенная уральской столицей панельная сессия о роли муниципалитетов в достижении технологического лидерства страны. Это событие оказалось настолько востребованным, что его включили в федеральную деловую программу. Поэтому обсуждение пройдет не в павильоне, а в конгресс-центре.

Одновременно на стенде мегаполиса и региона состоятся две дискуссии "Кадры для технологического лидерства" и "Подготовка инженерных кадров: синхронизация целей", посвященные обучению специалистов, а еще круглый стол "Промышленный диалог: Россия – ОАЭ", беседы о туризме и включении производств в культуру.

иннопром 2024(2024)|Фото: Накануне.RU

В отдельной зоне стенда предприятия и учреждения будут подписывать договоры о сотрудничестве. Сам Екатеринбург заключит три соглашения по: внедрению цифровых технологий в сферу транспорта, проведению форума "Города России" и подготовке специалистов.

В дополнение на стенде представят выставку 50 единиц продукции 24 предприятий и учреждений города. Все они продемонстрируют наработки в области высоких технологий, в том числе импортозамещения. Среди них:

  • станок производства печатных плат (93 % – локализации);
  • технология автоматизации освещения с собственным ИИ (100 %);
  • автомат по производству хинкали (80 %);
  • модуль тягового инвертора для высокоскоростных поездов (100 %).

Напомним, выставка "Иннопром" пройдет в Екатеринбурге уже в 15-й раз с 7 до 10 июля на площадке "ЭКСПО". Традиционно для его посетителей запустят шаттлы.

Теги: Иннопром, Алексей Орлов


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