Аргентинец Роман Вега заключил контракт с "Зенитом"

Защитник клуба "Аргентинос Хуниорс" Роман Вега присоединился к команде "Зенит". Об этом сообщает пресс-служба петербургского ФК.

"2 июля 2025-го аргентинский футболист присоединился к "Зениту". Сине-бело-голубые приветствуют Романа Вегу в Петербурге и желают покорения новых вершин вместе с нашей командой!" — говорится в сообщении.

Контракт с игроком рассчитан на пять лет.

Напомним, что из "Аргентинос Хуниорс" вышли Диего Марадона, Эстебан Камбьяссо, Хуан Роман Рикельме и многие видные аргентинские футболисты. Роман Вега дебютировал в 17 лет в составле главной команды, а уже в 20 стал ее капитаном. Всего на его счету 63 матча в футболке "Аргентинос Хуниорс", 1 забитый мяч, оформленный в минувшем апреле, и 3 результативные передачи.

В 2023 году защитник принимал участие в чемпионате мира U20, где дошел со сборной Аргентины до 1/8 финала. Всего в его активе 5 матчей и 1 гол за национальную команду U20 и 2 игры — за сборную U23.

