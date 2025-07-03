Путин собирается сегодня поговорить с Трампом

Президент России Владимир Путин собирается сегодня провести телефонный разговор с американским коллегой, об этом сообщил сам глава российского государства.

Ранее сообщалось, что у Дональда Трампа на завтра намечен телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Сообщалось, что Зеленский хочет получить объяснения по поводу полного прекращения поставок американского оружия.

Ранее сообщалось, что Пентагон приостановил поставки Украине некоторых зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов после того, как убедился в сокращении собственных запасов. Пока поступает американская военная помощь, выделенная администрацией Джо Байдена.