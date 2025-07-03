В Москве проверяют сообщения о бомбе, заложенной под машину

В Москве экстренные службы проверяют сообщения о бомбе, заложенной под машину, пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, владелец припаркованной в Зеленограде Toyota утверждает, что под днищем его автомобиля находится СВУ. Со стоянки эвакуировали всех людей, место оцепили.

В июне сообщалось, что автомобиль KIA, под которым нашли СВУ в Москве, раньше принадлежала семье крымского депутата Виталия Десятника. Подозрительный предмет обнаружили под машиной на улице Леси Украинки. Саперы изъяли подозрительный предмет, напоминающий самодельную взрывчатку.