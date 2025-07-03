В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи алкоголя до 21 года

Сенатор Марина Сидухина (Самарская область) внесла в Госдуму законопроект, запрещающий продажу алкоголя лицам до 21 года.

Автор законопроекта ссылается на данные Минздрава о том, что мозг человека созревает только к 21 году, а на растущий мозг алкоголь оказывает негативное влияние.

"В период до этого возраста головной мозг более уязвим к различным внешним воздействиям, и особенно химическим отравлениям (алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, токсины). В возрасте, когда некоторые отделы мозга еще находятся в процессе формирования, употребление алкоголя способствует снижению объемов и целостности критически важных отделов мозга и долгосрочному ухудшению когнитивных способностей", - указывает Сидухина.

Она добавила, что также хочет предотвратить "алкоголизацию молодежи" и "укрепить традиционные семейные ценности".

Сидухина сама указывает, что ранее повысить возраст доступа к алкоголю пытался Минздрав, но эти попытки успеха не имели.